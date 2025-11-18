梅田のデパ地下で『冬のどんぶりグランプリ』19日から開催 旬丼・温活丼から定番丼までずらり【メニュー例】
大丸梅田店は、あす19日から12月2日までの14日間、デパ地下人気企画『冬のどんぶりグランプリ』を開催する。
【写真多数】『冬のどんぶりグランプリ』登場の多彩な丼たち
寒さが深まるこの時期にぴったりの「温活丼」や、旬の食材をふんだんにつかった「旬丼」などがラインナップ。期間中、前日の販売個数トップ3を店頭で毎日発表する。
■メニュー例
【旬丼】
柿安ダイニング：チキン南蛮とお野菜のアボカドタルタル丼（各日限定数10）税込779円
アールエフワン：ユッケジャンスープごはん（各日限定数6）税込798円
【温活丼】
とんかつ まい泉：オムかつ丼デミソース（各日限定数20）税込864円
ポール・ボキューズ：2種の味わいリゾット（各日限定数20）税込864円
一口いなりむろや：ゆず餡に包まれた海老づくし丼（各日限定数10）税込2268円
サランバン：半田麺の温クッス 税込950円
サランバン：手造参鶏湯（一食）税込864円
【定番丼】
正起屋：炭火焼やきとり丼 税込810円
上海デリ：ハーフ＆ハーフ丼（エビチリ＆八宝菜）（各日限定数15）税込712円
銀座ハゲ天：彩り弁当 税込864円
魚味撰：3種の西京焼丼（各日限定数20）税込972円
道頓堀今井：親子丼 税込982円
神戸開花亭：トルコライス 税込1180円
米八：人気の二色まんまる丼 税込979円
鶏乃物語：鶏そぼろ丼 税込700円
勝福惣店：黒毛和牛すき焼とビフテキ重 税込1750円
勝福惣店：熟成昆布〆ビフテキ重 万福 税込1300円
大水直売：海鮮ちらし（各日限定数10）税込540円
大水直売：サーモン親子丼（各日限定数10）税込540円
大水直売：鯛の胡麻しそ丼（各日限定数10）税込540円
大水直売：海鮮漬け丼（各日限定数10）税込540円
大水直売：釜揚げしらす丼（各日限定数10）税込540円
大水直売：海鮮ユッケ丼（各日限定数10）税込540円
