アーク、Corsair認証パソコン購入でゲーミングデバイスが当たるキャンペーン
アークは11月18日、アークオンラインストアと秋葉原店舗で「arkhive 5周年 Corsair認証パソコン購入キャンペーン」を開始した。実施期間は2025年12月17日（火）23：59まで。
期間中、アークオリジナルBTOブランドで展開中のCorsair認証パソコンを購入すると、抽選で2名様に人気のCorsair製デバイスをプレゼントするキャンペーン施策。厳選したCORSAIRパーツをベースに採用したゲーミングPC製品で、景品として用意されているのは「CORSAIR VANGUARD PRO 96」と「Elgato Stream Deck」各1名ずつ。
