元フィギュアスケート選手でタレントの織田信成と高野純一アナウンサーが１８日、大阪・ＡＢＣラジオの「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」に出演した。

番組冒頭から「さっき打ち合わせでも衝撃の…。ホントに僕、今めっちゃ怒ってますからね」と切り出した織田は、先週の同番組収録終了後に行われた打ち上げについて疑問を呈した。

「僕帰ってから、スタッフのみなさんで、焼き肉に行ったんですって。僕、全然何も誘われてなくて。『僕、誘われてないですけど』ってなったし。その後（スタッフに）『織田さん、急いでらしたんで』って…。こんな夜９時にね。急いで帰る用事もないっちゅうねん。それも腹立ってる」と怒りの理由をぶちまけた。

大笑いの高野アナは「僕の中ではプロデューサー以下、ディレクターさんもスタッフも含めて、僕も一緒にごはん行ったんで。まずはそこでいったん心のコミュニケーションを良くしてから。乾杯１０時半、２時までいっちゃったから３時間半くらいかけて打ち解けて。『さあ、織田さんと次行きましょうね。お疲れした〜』って帰りました」と報告した。

それを聞いた織田は「打ち解けたんや。僕も、そんなん…。なんでわざわざ分けんの。信成のいる会といない会と分ける必要があんの。一回でやった方が効率ええやん」と不満を訴えた。

まだ高野アナと連絡先の交換もできてないとし、「『食事行きましょうよ』って話してたじゃないですか。行く時に『織田さんを誘って行った方がいいんじゃないですか』ぐらいの…。なかったの、それは！」と高野アナを責めたが、高野アナは「なかった」とポツリ。

すっかりゴキゲン斜めになってしまった織田は「それに腹立ってる」と憤りを隠さず、泣きそうだと言いつつも「初涙はこれにしたくないからガマンしてますけど。悔しすぎる、こんなん。うれしいとか感動して泣きたい」。

織田に責められた高野アナは「すいませんと思ってないもん、こっちは。悪いことしたわけじゃないから」と開き直った。その回答にすねてしまった織田は「裏切られたと思ってる」と心情を明かしていた。