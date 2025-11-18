目黒蓮、5大ドームツアー後は『SHOGUN 将軍』撮影に専念 Snow Manは一時8人で活動へ
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が18日、同日出演が解禁された『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影期間、ドラマに専念することがわかった。これを受けグループは、来年1月まで開催される5大ドームツアー後、一時8人での活動となる。『SHOGUN 将軍』シーズン2は、来年1月よりカナダ・バンクーバーでの撮影が予定されている。
【全身ショット】綺麗な横顔…デニムのセットアップで登場した目黒蓮
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が、『トップガン マーヴェリック』の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、名優・真田広之らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生。
配信開始されるやいなや、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした今作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞『第76回エミー賞』にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに『第82回ゴールデングローブ賞』では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」役を、オーディションで射止めた。ファンクラブサイトで目黒は「世界でSnow Manの名前が少しでも広まるように頑張ってきたい」と意気込みを語っている。
