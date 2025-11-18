11月18日、俳優の柴咲コウが、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』の放送直前プレミアイベントに、共演の川口春奈、横山裕（SUPER EIGHT）ら豪華キャスト陣と共に出席した。

【画像】柴咲コウ、川口春奈、横山裕ら豪華出演者らのドレスアップ姿

本作は、華やかな芸能界の裏側で繰り広げられる、芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くサスペンスドラマである。芸能事務所の代表・井岡咲役を演じる柴咲は、作品のリアリティについて「フィクションです、このドラマは」と前置きしつつも、「やっぱりそこそこにそのリアリティさっていうのがあって。輝いている人たちの裏には、そういった下支えがあるっていうのは、本当にリアルだなと思います」と、長年この世界に身を置くからこその視点で語った。

イベント中盤、共演者の印象を語るトークテーマでは、柴咲が思わぬ“タレコミ”で会場を沸かせた。「私だって皆さんを街で見かけてますからね」と切り出した柴咲は、街中で横山に遭遇したエピソードを披露。

「街のカフェ、外がテラスになっていて、そこでお茶を飲んでたんですよ。そしたら、おもむろにふらっと歩いている人物がいて、楽器を背負ってて。結構もう、何の変装もなく丸出しみたいな。素でしたよ」

その正体が横山だったと明かし、「あんなに丸出しでいいの？って、思うぐらい、本当にびっくりして」と、その無防備な姿に驚きを隠せなかった様子。これには横山も苦笑いを浮かべ、「5日前ぐらいに、同じことをムロツヨシさんに言われました。『何にも変装しないんだね』って」と紹介し、会場の笑いを誘った。

さらに横山は、「僕も偶然見かけた話をさせてもらうと、柴咲さんは、思いっきり柴咲コウでしたよ。ほんまに。この、歌舞伎役者さんの“見得（みえ）を切っている”かのような」とユーモアたっぷりに反撃。柴咲は「そんな目線が鋭く歩いていますか？、私？」とたじろぎ、ステージ上での軽快なやり取りはイベントを大いに盛り上げた。

また、ほかの共演者からは柴咲の意外な素顔が次々と明かされた。橋本淳はクランクイン前に監督から「柴咲さんをよろしくお願いします」と念押しされ、怖いイメージを抱いていたというが、「撮影に入ったら、とてもチャーミングな笑顔で、すごい最初から話しかけてくださって」とそのギャップに驚いたと語った。

鈴木浩介も、以前ハンバーガー屋ですれ違った際に「鋭い眼光の、鉄のイメージ」を抱いていたと告白。しかし現場では「とにかく笑いのツボが浅い」「本当に表裏がない」とその人柄に触れ、印象がガラッと変わったことを明かした。劇中では、芸能スキャンダルの裏側でクールな攻防戦を繰り広げる柴咲だが、イベントでは共演者との和やかなエピソードでチャーミングな一面をのぞかせた。

（後列左から）茅島みずき、帆純まひろ、ユースケ・サンタマリア、橋本淳、齊藤なぎさ、鈴木浩介

（前列左から）胗俊太郎、鈴木保奈美、川口春奈、柴咲コウ、横山裕、浅香航大

取材・文・写真：野原誠治