今季一番の寒気到来！寒い季節だからこそ…今お買い得な食材は『鍋野菜』
18日は今シーズン一番の強い寒気の影響で、各地で雪に。本格的な冬がやってきますが、今おいしくてお買い得な食材を取材しました！
先を見通すことができないほどの雪。北海道の上空に今シーズン一番の寒気が流れ込んだ影響で北日本を中心に大雪となりました。
夕張市では11月としては観測史上1位となる47センチの雪が降りました。この影響は交通網にも…
車内アナウンス
「信号機に雪が付着しまして、信号機が確認できない状況になっています」
雪により列車8本が運休し遅れもでていました。
札幌の気象台は夕張市・江別市に大雪警報を発表。日本海側はあすの朝までに雪の量は30センチとなる見込みです。
大雪警報は青森県内でも発表されました。酸ケ湯で降った雪の量は、11月としては観測史上1位の74センチを観測。そして平地では、この冬初めての積雪を観測しました。
未明から雪が強まり6センチの積雪を観測。市内では朝から雪かきする人の姿が見られました。
雪は関東でも。群馬県みなかみ町や草津温泉では風に舞う雪が撮影されました。
そして、都心ではきのうの過ごしやすさから一転、きょうは16.3℃となり、きのうから6℃低くなりました。
一段と冷え込んだということで、買い物中の皆さんが求めていたのは…
お客さん
「白菜を買いました。鍋にしたくて」
「（今夜は）白菜と豚肉でお鍋にしようと思っています」
実は今、鍋に欠かせない野菜がお買い得になっているそうです。
定番の「白菜」は1カット95円！今年は台風の被害が少なかったなどから順調に生育し、ひと月前よりさらにお買い得に！
アキダイ 秋葉弘道 社長
「気温が下がることと霜が降りてくれば、さらに甘みが増してものも良くなる」
さらに鍋野菜に欠かせないネギや春菊などもお得になっているそうです。
お客さん
「春菊は特にお鍋に入れて食べやすくなるので。助かります、給料日前なので」
アキダイ 秋葉弘道 社長
「多くの野菜が（来週の）連休をこえたあたりから値下げのスイッチが入ってくる。今まだ高値の野菜もある。そのへんが徐々に下がってくる」