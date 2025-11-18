JasonAndrew × View From The Soyuz、スプリットEPをIKKI NOT DEADより2026年1月リリース
JasonAndrewとView From The Soyuzが、スプリットEP『C2O』を2026年1月10日にリリースすることが発表となった。『C20』には、それぞれのバンドが同スプリットEPのために新曲を収録するかたちだ。
この発売を記念してリリースパーティー＜JasonAndrew & View From The Soyuz presents C2O Release Show＞が1月17日、東京・新宿 ANTIKNOCKで開催されることも決定。7インチアナログレコードはこの日より会場や通販などで限定販売される。
■JasonAndrew & View From The Soyuz スプリットEP『C2O』
2026年1月10日配信開始
【7インチシングルレコード】A/B面
IKKI-4003 3000円(税込)
レーベル：IKKI NOT DEAD
2026年1月17日発売 ※会場および通販限定リリース
■リリースパーティー＜JasonAndrew & View From The Soyuz presents C2O Release Show＞
2026年1月17日 東京・新宿 ANTIKNOCK
