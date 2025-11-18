JasonAndrewとView From The Soyuzが、スプリットEP『C2O』を2026年1月10日にリリースすることが発表となった。『C20』には、それぞれのバンドが同スプリットEPのために新曲を収録するかたちだ。

この発売を記念してリリースパーティー＜JasonAndrew & View From The Soyuz presents C2O Release Show＞が1月17日、東京・新宿 ANTIKNOCKで開催されることも決定。7インチアナログレコードはこの日より会場や通販などで限定販売される。

JasonAndrew

View From The Soyuz

■JasonAndrew & View From The Soyuz スプリットEP『C2O』

2026年1月10日配信開始

【7インチシングルレコード】A/B面

IKKI-4003 3000円(税込)

レーベル：IKKI NOT DEAD

2026年1月17日発売 ※会場および通販限定リリース

■リリースパーティー＜JasonAndrew & View From The Soyuz presents C2O Release Show＞

2026年1月17日 東京・新宿 ANTIKNOCK

