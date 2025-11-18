BMSG × ちゃんみなによるガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生した7人組ガールズグループ・HANAが、10月に「My Body」をリリースした。

本楽曲は「THE DAY. |ボディメンテ 」タイアップソングにも起用されており、TVCMも放映中。セルフラブがテーマで、オーディション「No No Girls」を通してもずっと伝えられてきた“自分自身”に向き合うことの大切さを教えてくれる楽曲だ。

本作をきっかけに、HANAよりYURIとMAHINAがBARKS初登場。HANAの現在地点、自身との向き合い方などたっぷり語ってくれた。

◼︎このメンバーなら絶対に大丈夫だって思っています

──デビューから約半年、プレデビューから約10カ月が経ちました。HANAのメンバーとして過ごした2025年を振り返って、率直にいかがですか？

MAHINA：あっというまでした。10カ月が２週間くらいに感じるくらい、ビュンって感じで。でもその中に学びもあったし、感慨深くなることもあって。いろいろなものがぎゅっと詰まった期間でしたね。

YURI：率直に楽しかったです。ありがたいことに毎日がすごく充実していて。デビューする前とは1日の充実度が全然違って「生きてるな」って感じがしました。いろいろな景色も見させていただいたし、すごく楽しかったです。

──HANAとして活動を始めてからさまざまな変化があったかと思いますが、中でも特にご自身が変化したなと思うことはどのようなことですか？

YURI：パフォーマンスですね。ずっと強さを全面に出していて、それでオーディションのときも「ずっと一定だ」と言われていたんですが、パフォーマンスを重ねていく中で、強さよりも“抜き”を意識するようになって。そこはかなり変わったところだと思いますね。

MAHINA：私は変わったことはないかも。成長はしていると思いますが「ここが変わった」というのはあまりまだ実感していないというか。好きなこともやりたいこともずっと変わっていないですし。

──その好きなことというのが歌やダンスだと思うのですが、お仕事としてやっていても嫌になったり嫌いになったりすることもないっていうことですよね。

MAHINA：はい。むしろ楽しいです。

──素敵です。では、そんな音楽や歌・ダンスへの向き合い方、考え方には変化は生まれましたか？

MAHINA：そこは変わりました。HANAになる前は、自分が楽しければいいやと思っていましたけど、今はファンの方や見てくださる方に楽しんでもらいたいという気持ちが芽生えて。自分が楽しむのと同時に、いろんな人にそれを与えてあげたいなと思うようになりました。

YURI：私は音楽の聴き方が変わりました。それまでは自分が楽しむために聴いていましたが、今は、勉強の材料としても聴いているというか。「ここでこういう展開にするんだ」とかそういう聴き方になっていると思います。

▲MAHINA

──ご自身の変化について伺いましたが、では、お互いの変わったところ、もしくは変わらなくて素敵だなと思うところはありますか？

YURI：何も考えずに……って言うとちょっと違うかもしれないですが、深く考えずにステージを楽しむところは、出会った頃から変わっていなくてうらやましいなと思うところです。もしかしたら考えているかもしれないけど、ステージに立つ前に「楽しも〜！」って言ってくれるあの感じはすごくうらやましい。

──MAHINAさんが、ステージ前にそのスタンスでいられるのはどうしてですか？

YURI：（MAHINAの方を向きながら小声で）努力してるからだよ。

MAHINA：そうなのかな？ 明確にはわからないですが、練習しているという事実があるから、自信を持ってステージに立てるのかなとは思います。自信がないときは十分な練習していないときなので。「もう十分練習したぞ」って言える過去の自分がいるからこそ、自信を持ってステージに向かえるんだと思います。YURIは、第一印象からすごく変わったと思っていて。メンバーに対して心を開いてくれるようになった。メンバーに甘えてきたり、何かを聞いてきたり。最初はそういうところがあまりなかったので変化したかなと思います。

YURI：そうかも。

MAHINA：変化していないところは、サバサバしているところ。さっき、私のステージ前の話をしてくれましたけど、YURIのほうがそういうところがあると思っていて。「結果、楽しむだけじゃん」「私たちならできるから大丈夫。私たちは最強だから！」と本番前にサラッと言ってくれるのがYURIで。本番前にYURIの顔を見て「うん、大丈夫！」って思うことが多いです。

──先ほど、MAHINAさんに「努力しているから」とMAHINAさんに助言されていましたが、YURIさんが「私たちならできるから大丈夫」と思える根拠は何かあるのでしょうか？

YURI：根拠はないです（笑）。でもどんなに考えたところで、結局行き着くのは自然の流れに任せた結果だから。そこでできない人たちだったらHANAになっていないと思うし。「できるからみんなここにいるんだから、そんなに心配しなくても君たちはカマせますよ」って思います。

▲YURI

──HANAのメンバーになれているということが、自信や支えになっているんですね。

YURI：そうですね。みんなが努力してきているのは近くで見てきているし。このメンバーなら絶対に大丈夫だって思っています。

──では、結成からこれまででグループとしては何か変化はしましたか？ この10カ月のなかで、特にグループとして大きな変化点や意識が変わったタイミングなどがあれば教えてください。

MAHINA：夏だったかな、一回ボンってなって……メンバーで話し合う場が設けられたんです。そこで、みんなが今そのとき思っていること、考えていることを本音で言い合って。そのおかげでメンバー間の絆もより深まりましたし、お互いのことをより知ることができた。あの機会があってよかったなと思います。

YURI：みんなで話し合うことで、お互いを理解することができました。あれがなかったら、今でもちょっと何かをお互いに抱えていたのかなと思います。

──メンバーを理解し合う場だったということですが、そこで得たことや気づいたことはありますか？

MAHINA：メンバーを愛しているということ。みんながメンバーを愛しているからこそ起きたことだったので。結局辿り着いたのは、そこでしたね。

YURI：間違いないね。私はその話し合いの後から、メンバーへの接し方も変わりました。「この子にこう言ったら違う意味で伝わっちゃうかもしれないから言い方を変えよう」とか「逆にこの子はストレートに言ったほうが伝わるから、ズバッと言っちゃおう」とか。実際、私は言葉にしないとわからない人なので、みんなが言葉にしてくれてうれしかったし、良い機会だったなと思います。

◼︎皆さん、自分を愛してあげてください

──そんなさまざまな成長を続けるHANAの最新曲は「My Body」。最初にこの曲を聞いたときの感想を教えてください。

YURI：感動しました。曲調はポップですが、歌詞がすごくグッときます。

MAHINA：わかる！「『BAD LOVE』の次にこんな曲が来るんだ！」っていう驚きもあったし、歌詞が本当に素敵で。JISOOが韓国語で歌っているなど、歌詞が一人一人にマッチしているのも好きです。

──一人一人にマッチした歌割りということで、それぞれご自身のパートの歌詞はどのように受け取りましたか？

YURI：私が歌っているのは、「スマホが鳴り止まないよ」っていう“モテがり”の歌詞（笑）。「そんな私をコントロールするのは簡単じゃないよ」っていう強気な感情を歌っているので、自信ありげな女の子をどう表現するかを考えました。

──歌声もとても色っぽいですよね。自信ありげな女の子を表現するために意識したのはどのようなことでしたか？

YURI：それこそ色気は意識しました。他のパートとの差も付けたかったので。でも実は、一回歌ったあと、ちゃんみなさんに「YURIっぽく歌ってみて」と言われて歌ったら、その２回目のほうを使ってくださったんです。だからどちらかというと、自分っぽさをなくさないようにということを意識したテイクになっていると思います。自分が気持ちよく歌ったら、こうなったという感じです。

──MAHINAさんは、ご自身のパートの歌詞をどのように受け取りましたか？

MAHINA：私はこの歌詞が大好きで！ 「君は君でいいじゃん」ということを、かわいくもスパッと言っている感じがすごく気持ち良いです。レコーディングでは、私はちゃんみなさんのコピー機と呼ばれているほどちゃんみなさんのデモを真似するのが得意なので、ちゃんみなさんがちょっと私っぽく歌ってくれたものを、そのまま歌いました。

──お二人とも、最初にこの曲を聴いたときに感動したとおっしゃっていましたが、この曲の歌詞や、持つメッセージのどういったところに特に感動や共感をしましたか？

YURI：私はフックの「君のためじゃない」というところが特に好きで。「この服を着るなら細くないとダメでしょ」みたいなことってよく聞くじゃないですか。でも「別にその服を着るのは君のためじゃないんだけどな」って思うんです。自分のため、自分がかわいいと思っているから着ているだけ。この曲の歌詞では「君のためじゃない my body」ですが、「body」にだけじゃなくて、いろんなことにも言えると思うので、ここはすごく共感します。

MAHINA：私は自分が歌っている歌詞が本当にお気に入りで。「君は君でいいじゃん 誰かとなんて比べないでよね」も共感するし、「好きな私でいたい」も好き。太れとか痩せろということじゃなくて、私はいつも自分の好きな体型でいられたらいいなって思っているので。そういうことが全部詰め込まれている歌詞だなって思います。

──コレオの印象も教えてください。

MAHINA：最高です！今回の振り付けのポイントはお尻です。お尻を回したり振ったりする振りが多いので。

──さらにはカラフルなMVも大きな話題を集めています。特にスタイリングは「３種類も見られる」「全部かわいい」と注目を浴びていますが、スタイリングやヘアメイクにはどのようなこだわりがあるのでしょうか？

YURI：私はヘアメイクさんやスタイリストさんにお任せしました。普段あまり自分でやらないメイクや髪型だったので、どうしたらいいかわからなくて。だけどやってみたら意外と似合うなと思いました。

MAHINA：私は「この髪型やりたいです」と自分から言いました。顔に書いてある漢字はちゃんみなさんが書いてくださったもの。最初は書く予定はなかったんですが、いつも私は髪型やメイクで遊んでいるので、ちゃんみなさんに「今回はなんかシンプルだね」って言われて。「自己愛」と書いてもらいました。

──お任せするかどうか、ということも自分で決められるんですね。

YURI：そうです。毎回自由にさせてくださっていて。今回は普段やらない系統だからお任せしましたけど、リップの色は自分で決めました。

──お任せしてみた結果、いかがでしたか？

YURI：こっち系もアリだなって発見でしたね。

MAHINA：うん、かわいかった！

──では他のメンバーのメイクやスタイリングで特に印象的なものを挙げるなら？

MAHINA：KOHARUのボブ。「お人形さんか？」って思うくらい愛おしかった。あれが似合うって本当にすごいなと思いました。

YURI：本当にかわいい！ 私はCHIKAのオレンジのスタイルも好き。服もオレンジで、チークもオレンジで。CHIKAってそういうリンクさせるスタイルが多いんですけど、特に今回のオレンジはめっちゃ好きでした。「かわちい！」って思いました。あと、MAHINAのツインテールも好き！ ツインのMAHINAが出てきたとき、みんな「はぁ!?」ってなったから（笑）。めっちゃ好きです。

──かわいすぎると「はぁ!?」ってなってしまうの、わかります（笑）。

MAHINA：YURIのツインも「はぁ!?」ってなったから！（笑） 本当に一人一人違って、それぞれのパートが来るたびに「えっ、めっちゃかわいい！」ってなって、また別のメンバーのパートに来ると「めっちゃかわいい」ってなって。それが7回あるのがすごいなって思いました。みんなかわいかった。

──ご自身たちがそう思っているということが、この曲に説得力を持たせていますよね。それこそ、この曲では好きな自分でいることの大切さを歌っていますが、お二人が好きな自分でいるためにやっていることや、大切にしていることは何ですか？

MAHINA：とにかく自分を褒める！

YURI：どうやって褒めるの？

MAHINA：鏡に向かって「今日もあんたはかわいいぞ」って言ってあげる。

──MAHINAさんはもともとそういう考え方だったんですか？ それとも何かのきっかけでそう思えるようになった？

MAHINA：もともとだと思います。自己愛が強いんです。自分では当たり前で、それが自己愛が強いということに気づいてなかったんですけど。自分が好きな服を着るし、自分がやりたいことをやるし、みたいな感じです。

YURI：素敵ですよね。

──素敵です。そうなりたいけど、なかなか考え方を変えられないという人も多いでしょうし。

MAHINA：ぜひ皆さん、自分を愛してあげてください。

──YURIさんは好きな自分でいるためにやっていることや意識していることはありますか？

YURI：服やメイクなど、好きなことはとことん追求する。あとは、自分のしたいことをする。そのために我慢はしない、というのは、いつも思っていることかもしれないです。例えば、翌日が撮影だとむくみを気にして食べ物や飲み物に気を遣う場面ってあると思うんですけど、私は我慢しないです。

MAHINA：これ、YURIのいいところで！ 私が「明日、朝から撮影だからご飯どうしようかな」って小声で言っていたら、「食べな！食べな！」って言ってくれるんです。

YURI：もちろん我慢するのもプロ意識の一つだと思うし、我慢したいんだったら我慢すればいいと思うんです。でも食べたいなら食べたら良いなと。自分の気持ちに寄り添ってあげることが大事なんじゃないかな。我慢しないからこそ表情が明るくなったり、モチベが上がったりもすると思うし。

──MAHINAさんはYURIさんにそう言われて、どうしたんですか？

MAHINA：食べました！ 我慢してストレス溜まるんだったら、食べようと思って。

──それともう一つ。「君のためじゃない my body」「誰かとなんて比べないでよね」と歌う一方で、「I’m not easy to control 」（思っているより簡単じゃない）とも歌っていますが、お二人は、自分と誰かと比べて落ち込んだり、自身に対して厳しくなってしまうことはありますか？ そのうえで、ご自身を大切にするためにはどのような考え方をしているか教えてください。

YURI：確かにオーディションのときは、周りとめっちゃ比べていました。今も比べることはありますけど、今は比べたうえでポジティブに考えるようにしていて。「あの子にはあれができて、私にはできない。だけど私にはこれができる。だから高め合えるんだ」って思うんです。歌声ひとつとっても、人によって全然違うから比べたって意味がない。だから「比べてもいいけど、ポジティブに比べようね」って自分の中で思っています。

MAHINA：私もほとんど同じ考え方です。比べることは悪いことでなくて。比べたうえで「それぞれの魅力がある」ということに気づいて、それを大切にしていくことが大事なのかなと思っています。

──そういった考え方も含めて、HANAの音楽やアティチュードに救われているという人は多いと思いますが、今後HANAというグループとして、どんな音楽やパフォーマンスを届けていきたいと思っていますか？

YURI：今までと変わらず、嘘のない歌とパフォーマンスを届けたいです。皆さんがHANAに対して「人間性が見える」と言って応援してくださっているのは、私たちのパフォーマンスに嘘がないからだと思うので。そこはこれからも大切にしていきたいなと思っています。

MAHINA：私は人を感動させられるような音楽を作りたいと思っています。ちゃんみなさんのツアーに帯同させていただいたとき、私自身もちゃんみなさんに何度も救われて。改めて「こんなアーティストになりたいな」と思ったので。

──来年には初のホールツアーもありますもんね。

YURI：楽しみです。

MAHINA：いろんな場所に行かせていただけるので楽しみです。

YURI：会場によってお客さんの雰囲気も違うだろうし、それを掴めるように頑張らないといけないなと思っています。

MAHINA：頑張ろう！ あとはごはんも楽しみです（笑）。

取材・文◎小林千絵

■HANA 全国ホールツアー情報

【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）

■ライブ出演情報

2025年12月12日（金）

＜Spotify On Stage Tokyo 2025 -Year-End Special-＞

会場：東京ガーデンシアター