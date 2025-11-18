柔道の東京五輪金メダリストで、プロレスラーに転向したウルフ・アロン（29）が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、地元出身の世界的人気キャラクターについて語った。

番組テーマは「東京下町バトル」。下町出身者たちがお里自慢を繰り広げた。

地元のアピールポイントについて聞かれた葛飾区出身の平野ノラは、「モンチッチがいますね。モンチッチ公園（もある）。世界に今、羽ばたいています」と熱弁。同じく葛飾出身のウルフも「モンチッチ自体が、新小岩発祥なんですよ。新小岩の北口にある会社が作った」と続いた。

さらにウルフは「いろいろ調べたら…」と、衣装の上着を脱ぎ始めた。中に着ていたのはTシャツ。JR山手線の緑の車両と、車掌の格好をしたモンチッチのイラストがプリントされていた。

「山手線コラボしやがって、あいつ。総武線じゃなくて山手線で、急に下町じゃなくなっちゃって」とウルフ。俳優の風間俊介は「新小岩で山手線、関係ない」とツッコミを入れたが、MCの明石家さんまは「これは自慢やわ。これは勝たれへんわ」と感心していた。