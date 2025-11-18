「くたくたバッグ」は卒業！【ハニーズ】収納力バツグン♡「優秀バッグ」

いつも使っているバッグが古くなってきた……。買い換えるなら、デザイン性はもちろん収納力にもこだわってみて。今回編集部が見つけたのは、【ハニーズ】でゲットできる実用性に優れたバッグ。多ポケットや広めのマチなど、たっぷりと荷物が入りそうなアイテムをピックアップしました。コーデのアクセントになるキュートなデザインも魅力なので、ぜひお出かけの相棒にして。

荷物を整理しやすい！ 多ポケット仕様のバッグ

【ハニーズ】「仕切り付多ポケットバッグ」\2,280（税込）

今シーズンのトレンドとして注目を集めているレオパード柄。派手見えしないか心配という大人女性も、バッグならアクセサリー感覚で使えそう。公式サイトには「6つのスペースに分かれた便利な多ポケット仕様」とあり、見た目以上に収納力がありそうです。仕切りはスナップボタンで切り替えができるため、荷物の量に合わせて調整ができる優れもの。ナチュラルな風合いのキャンバス素材で、デイリーカジュアルの相棒になるかも。

広めのマチで収納力◎ 2WAYショルダーバッグ

【ハニーズ】「ドロスト2wayバッグ」\2,280（税込）

クシュっとしたギャザーディテールが可愛らしいショルダーバッグ。公式サイトによると「広めのまち幅で見た目以上の収納力」があるとのことで、荷物が多い日に重宝しそうです。肩掛けだけではなく、ドロストを伸ばすと斜め掛けもできる2WAY仕様。ブラック・アイボリーのベーシックカラーはもちろん、コーデのアクセントになりそうなシルバー色など、豊富な色展開も嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M