²°·ÁÁ¥¤òÌµµö²Ä±Ä¶È¡¡±¿Í¢¶É¤¬»ö¶ÈÄä»ß½èÊ¬
¡¡³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯Î¹µÒÉÔÄê´ü¹ÒÏ©»ö¶È¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤º¡¢µ¬ÄêÆü¿ô¤òÄ¶¤¨¤ÆÅìµþÏÑ¤Ç²°·ÁÁ¥¤ò±Ä¶È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅì±¿Í¢¶É¤Ï18Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Î¡ÖÃÓ¾å¡×¤Ë45Æü´Ö¤Î»ö¶ÈÄä»ß¤È°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òÌ¿Îá¤·¤¿¡£Ç¯´Ö3Æü°ÊÆâ¤Î±Ä¶È¤Ë¤Î¤ßÍ¸ú¤Ê»ö¶ÈÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´ØÅì±¿Í¢¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²È¾Åç²¤Ç¤Î´Ñ¸÷Á¥ÄÀË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤¿µ¬À©¶¯²½¤Ç¡¢ÆÏ¤±½ÐÀ©¤À¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ±Ä¶È¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤éÅÐÏ¿À©¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¬À©¶¯²½°Ê¹ß¡¢ÅÐÏ¿»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»ö¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÃÓ¾å¤ÎÁ¥¤ÏÎ¹µÒÄê°÷13¿Í°Ê¾å¤Ç¡¢Ç¯´Ö4Æü°Ê¾å±Ä¶È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¶ÈÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¹µÒÉÔÄê´ü¹ÒÏ©»ö¶Èµö²Ä¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£