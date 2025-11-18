本日の【上場来高値更新】 キユーピー、アルゴグラフなど20銘柄 本日の【上場来高値更新】 キユーピー、アルゴグラフなど20銘柄



本日の日経平均株価は、米株下落やビットコイン相場が急落でリスク回避の売りが優勢となり、前日比1620円安の4万8702円と大幅に3日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は20社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今3月期特別利益計上で最終利益が2.5倍となったアルゴグラフィックス <7595> [東証Ｐ]など。そのほか、キユーピー <2809> [東証Ｐ]、四国化成ホールディングス <4099> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業

<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業

<2173> 博展 東Ｇ サービス業

<2809> キユーピー 東Ｐ 食料品

<2914> ＪＴ 東Ｐ 食料品



<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品

<3593> ホギメデ 東Ｐ 繊維製品

<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学

<4828> ビーエンジ 東Ｐ 情報・通信業

<5108> ブリヂストン 東Ｐ ゴム製品



<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属

<5985> サンコール 東Ｓ 金属製品

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業

<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業



<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業

<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ 情報・通信業

<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業

<9948> アークス 東Ｐ 小売業



株探ニュース

