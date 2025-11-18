“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、ミニ丈チャイナドレスで抜群スタイル炸裂「いい美脚ー」「スタイルお化け」
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、18日までにインスタグラムを更新。新しいチャイナドレスショットを公開し、ファンの視線をくぎ付けにしている。
【別カット】堀江聖夏の鍛えられた美脚がカッコいい（ほか2枚）
モデルのような抜群スタイルを持ち、チャイナドレス姿で瓦を割る動画が話題になった“日本一強いアナウンサー”の堀江。今回の投稿では、薄紫のチャイナドレスを纏った最新ショットを公開した。抜群スタイルもさることながら、引き締まった足も格闘ゲームのキャラクターのようにカッコいい。
彼女に魅了されたファンからは「春麗そのもの」「いい美脚ー」「スタイルお化け」「どうしてそんなに美しいんですか？」などの声が上がった。
■堀江 聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」インスタグラム（＠mina_horie）
