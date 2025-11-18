鈴木保奈美、西麻布でナンパされる「すごい行きたかった」
女優の鈴木保奈美が18日、都内で行われたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』配信直前プレミアイベントに、柴咲コウ、川口春奈、横山裕、柳俊太郎、浅香航大、橋本淳、茅島みずき、齊藤なぎさ、帆純まひろ、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリアと共に出席。最近ナンパされたことを明かし、共演者を驚かせた。※柳俊太郎の「柳」は旧字体が正式表記
【写真】ナンパされるのも頷ける！鈴木保奈美が美しすぎる！！
本作は、スキャンダルを巡る芸能事務所と週刊誌の“禁断の攻防戦”を描くオリジナル連続ドラマ。一見華やかに見える芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
イベント内では「あの人からのタレコミ」のコーナーを実施。その中で「鈴木保奈美、最近西麻布でナンパされた」というタレコミが届くと、鈴木保奈美は笑いながら「夜、友人と食事をしまして。帰りに一人で歩いていたんです。そしたら後ろから『すみません』って声がかかって。不穏な感じではなかったので、道を聞かれるんだなと思って、説明するスタンバイで『はい』って振り返った」と明かした。すると「僕は地方から出てきまして、仕事で会食をして早く終わったので、もう一杯飲みたいので一緒に飲みませんか？」と話しかけられたという。
柴咲らは「えぇ〜!?」と驚き、横山は「行かれてないんですか?」と質問。鈴木保奈美は「すごい行きたかったんです」と打ち明け「本当に感じのいい、真面目そうなサラリーマンみたいな感じの方で。話聞きたくないですか？ 彼の人生の話とか…いい話が聞けそうだったので聞きたかった」と語った。しかし、どうしてもその晩中に終えなくてはいけない仕事があったという鈴木保奈美は「泣く泣くお断りしたんです。居酒屋でビールとか飲んでお話聞いてもおもしろそうだなと思った」と振り返った。横山は「今後声かけてきますよ？ チャンスや、みんな！」と反応していた。
ABEMAオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』は、ABEMAにて11月19日22時より毎週無料配信（全6話）。
