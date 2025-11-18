Ãæ¹ñ¤Î16ºÐ½÷»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬11ÉÃ10¤ò¥Þ¡¼¥¯¡Ú¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼/¥¢¥Õ¥í¡Û

¡¡Ãæ¹ñ¤Î16ºÐ½÷»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬·ãÁö¤·¤¿¡£17Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¹­½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´Ãæ¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÄÄùèðö¤¬11ÉÃ10¡ÊÄÉ¤¤É÷0.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£U18À¤³¦ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¡¢U20¥¢¥¸¥¢¿·µ­Ï¿¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ÄÄùèðö¤ÏÃæÈ×¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤­Êü¤·¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤­¾å¤²¤¿¡£

¡¡11ÉÃ10¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò0ÉÃ19¹¹¿·¡£1997Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿11ÉÃ17¤ò28Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëU20¥¢¥¸¥¢¿·µ­Ï¿¤Ç¡¢U18À¤³¦ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£2008Ç¯12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¤¬¡¢Ê¡ÅçÀéÎ¤¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë11ÉÃ21¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£

¡¡¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤â¡Ö16ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¶Ã°Û¤Î100¥á¡¼¥È¥ëµ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¡£¡Ö·îÍËÆü¤ÎÌë¡¢¹­½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´Ãæ¹ñ±¿Æ°²ñ¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç1997Ç¯°ÊÍèÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ­Ï¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡U18¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ç11ÉÃ¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ò¥ë¤À¡£Èà½÷¤Ï16ºÐ¤Ç10ÉÃ98¤òµ­Ï¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤âÈà½÷¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÝ»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£

¡¡ÄÄùèðö¤Ïº£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤È4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¤³¤Î2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£

