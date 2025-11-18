16ºÐ¤ÎÃæ¹ñ½÷»Ò¤¬¡Ö¶Ã°Û¤Î100mµÏ¿¡×¡¡ÆüËÜµÏ¿Ä¶¤¨¡Ö11.10¡×¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾×·â
Á´Ãæ¹ñ±¿Æ°²ñ
¡¡Ãæ¹ñ¤Î16ºÐ½÷»Ò¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬·ãÁö¤·¤¿¡£17Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¹½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´Ãæ¹ñ±¿Æ°²ñ¤ÎÎ¦¾å½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÄÄùèðö¤¬11ÉÃ10¡ÊÄÉ¤¤É÷0.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£U18À¤³¦ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¡¢U20¥¢¥¸¥¢¿·µÏ¿¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÄùèðö¤ÏÃæÈ×¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤·¡¢¥´¡¼¥ë¸å¤Ë¤ÏÎ¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡11ÉÃ10¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò0ÉÃ19¹¹¿·¡£1997Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿11ÉÃ17¤ò28Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëU20¥¢¥¸¥¢¿·µÏ¿¤Ç¡¢U18À¤³¦ÎòÂå4°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£2008Ç¯12·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î16ºÐ¤¬¡¢Ê¡ÅçÀéÎ¤¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë11ÉÃ21¤ÎÆüËÜµÏ¿¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡×¤â¡Ö16ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¶Ã°Û¤Î100¥á¡¼¥È¥ëµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊóÆ»¡£¡Ö·îÍËÆü¤ÎÌë¡¢¹½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´Ãæ¹ñ±¿Æ°²ñ¤Ç¡¢16ºÐ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç1997Ç¯°ÊÍèÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U18¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤Ç11ÉÃ¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤¿¤À°ì¿Í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡¦¥Ò¥ë¤À¡£Èà½÷¤Ï16ºÐ¤Ç10ÉÃ98¤òµÏ¿¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤âÈà½÷¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÝ»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÄÄùèðö¤Ïº£Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤È4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¤³¤Î2¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
