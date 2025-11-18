【非常識な客】無料ラッピングで「一緒に包んで」と客が出したのは他店の巨大クッション！無遠慮、非常識な行動にツッコミ殺到【作者に聞く】
外国製の包丁やケトルなどが並ぶおしゃれなキッチン雑貨店。元店長のオムニウッチーさん(@omni_uttii821)は、仕事中に遭遇した珍しい出来事をSNSで描いている。本稿では、2025年にウォーカープラスで紹介した漫画の中から「無料ラッピングを依頼してきた客との驚きのエピソード」を再掲載する。
■「これも一緒に」…スポンジの横に出された巨大な物体
レジで「ラッピングは有料ですか？」と尋ねてきた女性客。店の商品であれば無料だと伝えると、女性は安堵した様子でスポンジを購入し、ラッピングを依頼した。ここまでは通常の接客だ。
しかし、女性は「じゃあ、これも一緒に」と手持ちの紙袋からガサゴソと何かを取り出した。出てきたのは、なんと大きなクッション。店のスポンジと一緒に、他店のクッションも包んでほしいと言うのだ。
■「他店の商品」は包めない…店長の真っ当な判断
スポンジとクッションのサイズ差に、オムニウッチーさんは心の中で「いやいやいや！一緒に、のレベル超えてるよ！」とツッコミを入れる。読者からも「世の中にはいろんな人がいますね」と呆れる声が届いた。
実際にラッピングをしたのか尋ねると、「もらった方が他店の商品をうちの商品だと思って、何かトラブルがあっても困るので、やんわりとお断りしました」と、店長として冷静な判断を下したことを明かした。
最近はラッピングが有料の店も多いため、まとめて済ませようとしたのかもしれないが、どう見てもクッションがメインのプレゼントだ。
