宝酒造は、タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉を、2025年12月9日（火）に全国で数量限定発売します。

タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉

記事のポイント 話題のドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でも、食事にコークハイを合わせる登場人物が描かれるなど、若い世代を中心にコーラ割りが人気となっています。宝酒造のタカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉は、強炭酸の刺激と甘みを抑えたコーラの風味で、食事に合わせやすいのが特徴です。

〈強烈コーラ割り〉は、強炭酸が特徴のタカラ「焼酎ハイボール」のなかで、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の数量限定フレーバーです。

大衆酒場では、甲類焼酎を“壜入りコーラ”で割った飲み方が人気となっています。本品は、特製スパイスエキス由来の爽やかな香りと、“壜入りコーラ”を彷彿とさせる、超強炭酸の飲みごたえが特徴です。

辛口チューハイブランド“タカラ「焼酎ハイボール」”ならではの、「辛口」「食事に合う」というコンセプトで、強炭酸かつ甘くないコーラハイボールが楽しめます。

宝酒造 タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉 アルコール分:7％ 容量／容器：350ml、500m／アルミニウム缶 参考小売価格：350ml／159円、500ml／217円（いずれも税抜き）

The post 強炭酸×甘くない＝食事に合う！ タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.