伊織いおが、11月14日発売の「FRIDAY」に登場。アザーカット5枚が公開された。

伊織いおは、ゼロイチファミリア所属のグラビアアイドル。“Jカップの超二次元ボディ”と呼ばれている抜群のスタイルを誇り、特にウエスト55センチという驚異的なプロポーションは、多くのファンを魅了している。

直近では最新DVD『いおはやっぱりイイオンナ』が発売中で、雑誌グラビアやSNSでの活動も積極的に行っており、毒舌キャラと圧倒的なバストで幅広い支持を獲得。今後はグラビアの枠を超え、マルチな活躍が期待されている。

伊織いお コメント

◆FRIDAY掲載、おめでとうございます。

ありがとうございます！

単独のグラビアとして掲載していただけて本当にうれしいです！

◆撮影でお気に入りカットはありますか？

たくさんあるのですが、、その中では一番初めに着た”彼シャツ”をきてるシーンですね！

実はその時ギターを持ってきてくださってチューニングまでしてくださったんですけど10年くらいブランクがあったので全然弾けず、、悔しくて今またギターをやり始めました笑

そんな意味でお気に入りです笑

写真的な意味だとオケージョンドレスから脱いでいくシーンのカットがお気に入りです！

友人の結婚式から帰宅してーと言うシーンですけどなんか現実味があっていい意味で生々しくていいと思ったからです笑

年齢的にも結婚してもいいくらいな歳ですし、、？笑

でもする予定は本当にないです、、笑

そのあとのお風呂上がりのビールシーンも鉄板ですが個人的にはかなり好きです！

あとは夏に撮ったのでスイカをベランダで食べてるシーン、、いやもうありすぎますね！笑

◆最近SNSでのお知らせや活動で「これを見てほしい！」と思っているものは何ですか？

もちろんグラビア活動してるので今回のFRIDAYさんの掲載もたくさん応援して欲しいです！11/20に掲載記念イベントも開催させていただく予定なのできて欲しい（オンラインもあります）です！

さらに来年はコスプレも積極的にやりたいなと思っていてすでに撮影（個人的に）も予定してるのでSNSでアップするの楽しみにしててほしいです！

◆最後に、ファンの方へ一言メッセージをお願いします。

いつも伊織いおの活動をみて、応援してくださりありがとうございます！

2023年ごろから事務所とたくさん話をして応援してくださる皆さまに報いれるように雑誌掲載をたくさんしていただけるように頑張ろう！となりこうしてまた一つ叶うことができました。

私が頑張ることが肝心ですけどその頑張りについてきてくださる皆さんいないと結果になりづらいお仕事ですのでこうして活動できているということは着いてきてくださる皆さんのおかげです！本当にありがとうございます！

これからもよろしくお願いしますー！

©カメラマン桑島智輝

