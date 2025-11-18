ME:I、新たな一面見せる新アーティスト写真公開 テレビアニメOPテーマ配信決定
ガールズグループ・ME:Iが、テレビアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』（第2期）オープニングテーマとなる新曲「LとR」を2026年1月9日に配信する。それに合わせ、新たなアーティスト写真が公開された。
【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：I
同楽曲はTBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』（第2期）のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンのLとRに例えて表現した歌詞が特徴となっている。
さらに、新たなアーティスト写真も公開された。冬の凛とした冷たさと、楽曲が持つ温かい雰囲気を両立させたムードで撮影を行った。また、自然体で飾らないメンバーの表情を大切にし、ME:Iの新たな一面を引き出す仕上がりとなっている。
【写真】可愛すぎる⋯！息の合ったパフォーマンスを披露したME：I
同楽曲はTBS、BS11にて2026年1月から放送開始となる、TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』（第2期）のために書き下ろされ、キャラクターの心情に寄り添った情緒的な楽曲となっており、登場人物の気持ちをイヤホンのLとRに例えて表現した歌詞が特徴となっている。
さらに、新たなアーティスト写真も公開された。冬の凛とした冷たさと、楽曲が持つ温かい雰囲気を両立させたムードで撮影を行った。また、自然体で飾らないメンバーの表情を大切にし、ME:Iの新たな一面を引き出す仕上がりとなっている。