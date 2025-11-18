『葬送のフリーレン』HISグループ4社と大型コラボ 沖縄ツアーやホテル、バスなど続々【グッズ画像公開】
人気アニメ『葬送のフリーレン』が、HISグループ4社とコラボレーションすることが決定した。HIS、HISホテルホールディングス、九州産交ホールディングス、ラグーナテンボスは、今回のコラボレーションを機に、国内各地の旅行需要の活性化につなげたい狙いがある。
【写真】装飾オシャレ！『葬送のフリーレン』ホテルの室内やバスガイド姿のフリーレン
コラボ企画として、フリーレンたちと共に旅を楽しめるオプショナルツアーを発売。対象予約期間は2025年12月1日（月）〜2026年5月10日（月）、ツアー催行期間は2026年2月1日（日）〜2026年10月31日（土）となっている。
沖縄デジタルスタンプラリーは、対象商品が沖縄本島行きのツアー、航空券＋ホテル、航空券、ホテルで、対象のスポットでオリジナルデザインのデジタルフォトフレーム（全1種）、ステッカー（全6種ランダム）をプレゼント。ポイント数に応じてオリジナルデザインのプレゼントも用意されており、5ポイント達成でクリアマルチケース（全1種）、2ポイント達成でステッカーコンプリートセット（全6種）、1ポイント達成で待受画像（全1種）がもらえる。
バスツアーオプショナルツアーもあり、参加料1000円（税込）。対象商品はバスツアーで、オリジナルデザインのアクリルキーホルダー（全2種）、フォトフレーム付ポストカード（全1種）をプレゼントする。
さらに、全国11軒のホテルにて「葬送のフリーレンコラボルーム」を11月18日（火）より全国11軒のホテルで発売。「葬送のフリーレンコラボルーム」は、変なホテルオリジナルのTVアニメ『葬送のフリーレン』の描き起こしイラストで客室を装飾し、ご宿泊者にはホテルオリジナルのクリアファイルとポストカードをプレゼントしていく。
コラボルーム展開ホテルは下記の通り。
関東地区：変なホテル東京 銀座、変なホテル東京 浅草橋
中部・北陸地区：変なホテル ラグーナテンボス、変なホテルプレミア名古屋 伏見駅前、変なホテル金沢 香林坊
関西地区：変なホテル大阪 なんば、変なホテルプレミア 京都駅八条口前、変なリゾート＆スパ 関西空港
九州地区：変なホテル福岡 博多、変なホテルプレミア鹿児島 天文館
東北地区：変なホテルプレミア仙台 国分町
各ホテル1部屋（ラグーナテンボスは4部屋）、合計14部屋限定。
価格：朝食付 16,900 円〜、素泊まり15,100 円〜（いずれも1部屋1泊、税サ込）
また、阿蘇くまもと空港と市内を結ぶ熊本オリジナルデザインラッピングバスを運行。
運行期間：2026年1月16日（金）〜5月10日（日）予定
運行路線：熊本市内 ― 阿蘇くまもと空港（空港リムジンバスとして運行）
運行会社：九州産交バス
※期間中、車両整備等の都合のため、運行できない場合がございます。
ラッピングバスに乗って熊本県上益城郡美里町を巡る日帰りツアーを催行し、熊本の歴史と魅力が詰まった情緒ある美里町の名所を、コラボレーションのラッピングバスに乗車し巡る。
催行時期：2026年1月〜5月（予定）
※ツアー予約開始は2025年12月を予定しております。詳細は後日、九州産交ツーリズムサイトにて発表します。
催行会社：九州産交ツーリズム
「葬送のフリーレン」コラボイベントとして「海沿いの街 ラグーナ冒険譚(ぼうけんたん)」が、2026年1月10日（土）〜5月10日（日）に開催されることも決定した。
