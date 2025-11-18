前半4分、鎌田のゴールシーンで体を張ってシュートコースを空けた前田

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月18日、「キリンチャレンジカップ2025」でボリビア代表（同76位）と対戦し、1-0で前半を折り返した。

MF久保建英のクロスをMF鎌田大地が胸トラップから左足を振り抜き、先制点を奪った一方、左ウイングでスタメン出場したFW前田大然の”隠れアシスト”にSNS上では「有能すぎる」「かなり効いてるね」と注目が集まっている。

日本は14日に行われたガーナ戦（2-0）から7選手を入れ替え、ボランチに鎌田、左ウイングに前田を起用した。前半4分、右サイドをドリブル突破したMF久保建英が右足でクロスを放り込むと、ペナルティーエリア内で構えていた鎌田が胸トラップから左足を振り抜き、ゴール右隅に沈めた。

久保と鎌田による華麗なホットラインの傍ら、オフ・ザ・ボールでの前田の貢献にも注目が集まっている。鎌田がシュートモーションに入った際、ゴール前に構えていた前田が相手選手を巧みにブロック。前田が生み出したシュートコースに鎌田が流し込んだ。

SNS上では「前田がシュートコースあけたのねー！上手いなぁ」「鎌田がシュート打つ直前に前田がブロックで相手DF遅らせたの有能すぎる」「前田のブロックかなり効いてるね」「先制の場面で前田が相手に体ぶつけてコース作ってるの最高やな」と称賛の言葉が寄せられていた。前田は逆サイドでも果敢にプレッシングをかけるなど、攻守にわたった貢献が際立っている。（FOOTBALL ZONE編集部）