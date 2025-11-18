元純烈で俳優の小田井涼平（54）が、15日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。過去に飲み屋で酔客に絡まれた話を振り返った。

番組では売れない時期の苦労話になり、小田井は「ドサ回りしてました」と回想した。純烈は結成当初はキャバレー中心に営業。「キャバレーはお客さんが男性なので、えらい絡まれて」と、酔客との一悶着を思い出した。

キャバレーではお客さんにCDを手売りするのが通例。ある時、客席を回っているといきなり怒声を浴びた。

「きょう来ている客の中で、わしが一番常連で偉いのに、なんでまず俺の所に来ないんや！」

一方的に怒鳴られ、ぐっと怒りをこらえた小田井だが「土下座せえ！」とまで言われた。仕方なく土下座して頭を下げると「頭を靴で踏まれて」という屈辱まで受け、聞いてきたメッセンジャー・黒田も「マジで！」と驚いた。

楽屋に戻った小田井は、はらわたが煮えくりかえるのを何とか抑え、メンバーに事情を説明。そして「申し訳ないけど、明日から“オネエキャラ”やるけど、ええか？」と宣言した。

理由について「“オネエキャラ”だったら、何言ってんの！とか返せるから」と怒りの矛先を収めることが目的で、「そこから2年半、ずっとオネエキャラだった」と苦笑いすると、黒田も「めっちゃ苦労しているやん」とうなっていた。