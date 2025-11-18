昔の飼い主さんから2度も飼育放棄をされていたわんちゃん。現在の飼い主さんと出会い、幸せいっぱいの日々を過ごす姿に感動の声が寄せられています。現在の飼い主さんの家族になってから1年経ったわんちゃんの光景は2万再生を突破。投稿には、「パパさんファミリーに出会えて本当によかった」「愛情いっぱいの言葉に号泣してしまいました」と温かいコメントがあふれています。

【動画：2度も飼育放棄された犬→数日に1度の食事しかもらえず…たくさんの愛情を注がれた『1年後の光景』】

飼育放棄されていたカイくんと家族になって1年

Instagramアカウント『ゆぺパパ/動物を愛する女性と結婚して人生激変』に投稿されたのは、飼育放棄された過去を持つカイくんの10歳のお祝いとおうちに来て1周年記念日の光景。

カイくんは昔の飼い主さんに2度も飼育放棄をされ、生きることができる程度の水と食料を数日に1度与えられる生活をしていたのだとか。そんな辛い経験をしたカイくんを家族に迎えてくれたのが、パパと家族たちだったのでした。

カイくんの過去を聞いたパパは、「そんな経験はもう絶対にさせない」と固い決意を胸に抱いたといいます。

たくさんの笑顔を見せてくれるようになったカイくん

そんな過酷な生活から救い出され、パパたちの家族として過ごすことになったカイくん。すると、カイくんに少しずつ笑顔が戻ってきたといいます。ごはんが欲しくてパパにおねだりしたり、おむつのテープがカーテンに引っかかってしまったり。そんな愛らしいカイくんの姿に、家族も思わず笑顔に。

そこには、パパのおうちにやってくるまでには考えられなかった、当たり前の幸せと優しい家族たちとの時間があふれていたのでした。

飼い主さんがカイくんに"毎日言っている言葉"に涙

そうして、パパのおうちにやってきてから1年がたち、カイくんは10歳の誕生日を迎えることに。たくさんの場所に行って、たくさんの楽しい思い出ができたカイくん。

そんなカイくんに、パパは毎日言っていることがあるのだそう。それは、"今日はどんな一日だった？"という言葉。

これまで、次の日を迎えることさえ奇跡だったカイくん。そんなカイくんの悲しい記憶を、少しずつ温かい記憶で埋めてくれるパパと家族たち。本当の家族に出会えて、今では幸せいっぱいな日々を送るカイくんなのでした。

この投稿には、「素敵な家族にお迎えしてもらって、見ているこっちまで心が温まりました」「今はとても幸せだね」「おうち記念日おめでとう！」と、たくさんの温かなメッセージが寄せられることに。

Instagramアカウント『ゆぺパパ/動物を愛する女性と結婚して人生激変』では、カイくんをはじめとするわんちゃんや動物たちの、温かで幸せいっぱいな日々が投稿されています。

カイくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ゆぺパパ/動物を愛する女性と結婚して人生激変」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。