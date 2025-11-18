『お父さんが独り言をいっている』と思い、振り返った結果…まさかの『子犬とのやり取り』に13万いいね「反則級に可愛い」「抱きしめたい」
お父さんが独り言をいってると思って振り返ったら…。お母さんの視界に映ったまさかの光景と、マルプーさんがみせた尊すぎるお姿は記事執筆時点で343万回を超えて表示されており、13万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：『お父さんが独り言をいっている』と思い、振り返った結果…まさかの『子犬とのやり取り』】
お父さんが独り言をいっていると思ったら、犬が…
Xアカウント『@karage_toiu_inu』に投稿されたのは、マルプー「からあげ」ちゃんとパパさんのお姿。
家族でのんびり過ごしていた時、パパさんが独り言を言っていると思い、何気なく振り返ったというママさん。そこに広がったのは、想定外かつあまりにも微笑ましい光景だったといいます。
想定外だった『まさかの光景』に反響
椅子に腰掛けながら、何やらブツブツと話されていたというパパさん。ママさんは、てっきり『独り言』かと思ったものの…そこには、からあげちゃんのお姿があったのだそう。
パパさんの足元にお行儀よくおすわりをしながら、お顔を見上げて真剣にお話を聞いてくれていたというからあげちゃん。
その後ろ姿は、まるでぬいぐるみのような愛くるしさが爆発したフォルムだったそう。
パパさん視点でのからあげちゃんは、目をしっかりと見ながら『はなし、きくよ』なんて言ってくれそうな表情を浮かべていたのだとか。
からあげちゃんが見せてくれた微笑ましいその光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。
この投稿には「なんというラブリーフォルム」「反則級の造形」「か、かわいい」「かわいい、パパ足キレイ過ぎない？」「いい子ですね～」「パパ、良かったね」など多くのコメントが寄せられています。
生後5ヶ月マルプーの女の子♡
2025年6月1日生まれのからあげちゃんは、現在生後5ヶ月の女の子。日々、たくさんの経験を重ねながらすくすくと成長されているといいます。
ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らすからあげちゃんのお姿は、日々マルプーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@karage_toiu_inu」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。