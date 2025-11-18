近年、健康志向の高まりとともに、アルコールの摂取に対する社会的関心が急速に高まっている。飲酒は長らく日本の文化や慣習の一部として定着してきたが、生活習慣病やメンタルヘルスへの影響、さらには職場での生産性や安全性への懸念など、アルコールがもたらす健康リスクが改めて注目されている。

こうした背景を受け、厚生労働省は2024年に「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を策定し、個人の健康状態に応じた適切な飲酒行動の促進を呼びかけている。同ガイドラインでは、少量の飲酒であっても高血圧やがんなどのリスクが高まる可能性があることが示されており、飲酒量の把握と節度ある飲酒が重要視されている。

また、2013年に施行された「アルコール健康障害対策基本法」に基づき、国や自治体による啓発活動も強化されており、企業や教育機関においてもアルコールに関する正しい知識の普及が求められている。





このような社会的要請に応えるべく、ルネサンスは、企業および健康保険組合向けに、従業員の健康管理と職場環境の改善を目的としたセミナー「知っておきたいアルコールと健康〜お酒と付き合うために知っておいて欲しいこと〜」の提供を11月4日から開始した。同セミナーでは、最新の医学的知見やガイドラインに基づき、アルコールの健康影響に関する正しい理解と、職場や家庭での実践的な対応策を学ぶ機会を提供する。

同セミナーでは、厚生労働省が策定した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」に基づき、アルコールの健康影響に関する正しい理解を深め、従業員一人ひとりが自らの飲酒習慣を見直すきっかけを提供する。職場における健康リスクの低減と、より健全な職場づくりを支援する。