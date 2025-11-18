フットボールアワー後藤、だいぶ後輩から「バチーン！」ビンタを明かす 「聞くのも恐ろしいですわ」
お笑いコンビ・フットボールアワー（後藤輝基、岩尾望）が、15日深夜放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）にゲスト出演した。後藤が、かまいたち（山内健司、濱家隆一）との“衝撃的な出会い”を明かした。
【写真】フットボールアワー＆かまいたち、4ショットトークの様子
『M-1グランプリ2003』王者のフットボールアワーは、かまいたちの大先輩で、「いまだに背筋が伸びる」存在。
後藤と濱家の出会いは「baseよしもと」の楽屋だった。「かまいたちっていうのもなんとなく名前知っていて」と後藤は振り返り、ガラが悪かったという濱家に「（自分を）30秒あったらしばき回して殺せるやろ」と向けたという。すると濱家はポケットに手をつっこんだまま後藤に顔を寄せて「5秒です」と返答。後藤が「ヤバない？」とぶっちゃけると、濱家は「最大限のボケです」とタジタジだった。
後藤と山内の出会いはもっと強烈だった。後藤が大阪に帰ってきて、なんばのカラオケ屋で後輩たちと飲んでいたところ、別部屋に山内がおり、あいさつに来たという。当時、かまいたちはフジテレビの『ふくらむスクラム!!』でレギュラーになるも、開始半年で終了。それを後藤が「『ふくらむスクラム!!』忙しいやろ」とイジったところ、山内が「ガッガッガッと来て、バーンとビンタ」「だいぶ後輩がバチーン！」状態だったという。これには、濱家も「聞くのも恐ろしいですわ」と語った。
後藤は「酒の席やからしょうがない」と思っていたというが、後日、山内が「僕、酒飲めないんですよ」と言っているのを聞き、「えぇ…あれシラフでやってたん」とさらに驚き、爆笑を誘っていた。
TVerで23日深夜0時27分まで見逃し配信。
