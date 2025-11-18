41歳女性が3年間手放さない株主優待銘柄「ポテトの大きいサイズも引き換え可能で、お得」
現在上場企業の1400社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：41歳女性
同居家族構成：本人、夫（40歳）
居住地：神奈川県
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人300万円、夫700万円
現預金：500万円、リスク資産：100万円
日本株：100万円
「おすすめ優待銘柄はマクドナルド」投資歴は「5年」、日本株を中心に運用しているという40代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、日本マクドナルドホールディングス＜2702＞だそう。
100株以上を1年以上保有すると「日本国内のマクドナルド（一部対象外の店舗あり）で使える、優待食事券が受け取れる」とのこと。マクドナルドは「利用頻度の多いお店だったため」購入を決めたとあり、購入してからすでに「3年ほど」保有していると言います。
「休日の食事や、おいやめいなど親戚が来た時の食事に」利用しているそうで、「ポテトの大きいサイズも引き換え可能で、お得」と気に入っている様子です。
「タンス貯金のように眠らせているだけだった資産が……」優待銘柄を保有することで、本来であれば「タンス貯金のように眠らせているだけだった資産が、プラスになる可能性がある」と、投資の魅力を語った投稿者。
優待銘柄を選ぶ際に重視しているポイントについては、優待として「日用品」が受け取れることと回答。
今後は「引き続き日用品や、普段からなじみのあるブランドを手掛ける企業を中心に」優待銘柄の購入を検討すると語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)