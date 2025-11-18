ボリビア守護神が半端ない…元日本代表も「小川のシュートはGKを褒めた方がいい」と驚嘆！森保J戦士の“天敵”に熱視線
敵ながら天晴れだ。
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦。４分に久保建英のアシストで鎌田大地が奪ったゴールで、１−０で前半を終えた。
リードして折り返したとはいえ、もっと点差をつけるビッグチャンスがあった。
まずはキックオフ直後の１分、鎌田のスルーパスで小川航基が抜け出す。GKギジェルモ・ビスカラと完全に１対１の局面を迎えたが、ビスカラに阻まれてしまった。
さらに１−０となって迎えた23分、菅原のクロスから小川が上手くニアで反応してヘディングシュート。しかし、またしても32歳の守護神のビッグセーブに阻まれてしまった。
中継で解説を務める元日本代表の福田正博氏は、「小川のシュートはゴールキーパーを褒めた方がいいですね。小川としては完璧だったんじゃないですね」とコメント。SNSでも「ボリビアのGKすげぇな」「神セーブ」「やっぱりサッカーの花形はGKだよ」といった声が上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】神セーブ炸裂。ボリビア守護神の圧巻パフォーマンス
