俳優の三浦翔平さんは11月17日、自身のInstagramを更新。ベンチプレス100キロ達成し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：三浦翔平さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の三浦翔平さんは11月17日、自身のInstagramを更新。ベンチプレス100キロ達成したムキムキショットを披露しました。

【写真】三浦翔平のムキムキ筋肉

「カッコよすぎるよ」

三浦さんは「先日ですが、『年内までに100キロあげる』を、目標に掲げ、めでたく上がりました！！」とつづり、1本の動画を投稿。ベンチプレスで大台の100キロを達成したようです。ベンチプレスとは、ベンチにあお向けになり、バーベルを持ち上げるウエイトトレーニングのこと。

動画で三浦さんは手首にテーピングをして、60キロのバーベルを上げ始めます。10キロずつ重量を増やしていき、最後は100キロのバーベルを見事に上げています。テーピングの様子やバーベルを上げる際のムキムキの上腕筋にも注目が集まっています。

ファンからは、「おめでとーー」「すごいしかないし。。尊敬です」「有言実行！かっこいい！！」「腕の太さ　すごい」「素晴らしい！！」「えぐすぎさらにかっこいいパパになっちゃうね」「カッコよすぎるよ」「腕ふとっ！」と、絶賛の声が寄せられました。

別日にもトレーニング動画を投稿

三浦さんは、これまでもトレーニングの様子を公開。10月30日の投稿でも「100kgまでの道」と、さまざまなトレーニング動画を披露しています。ファンからは、「綺麗なフォームですね」「腕やばっ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)