「腕ふとっ！」三浦翔平、ベンチプレス100キロ達成。筋肉ムキムキ姿に「めちゃくちゃすごい」「かっこいいパパ」
俳優の三浦翔平さんは11月17日、自身のInstagramを更新。ベンチプレス100キロ達成したムキムキショットを披露しました。
【写真】三浦翔平のムキムキ筋肉
動画で三浦さんは手首にテーピングをして、60キロのバーベルを上げ始めます。10キロずつ重量を増やしていき、最後は100キロのバーベルを見事に上げています。テーピングの様子やバーベルを上げる際のムキムキの上腕筋にも注目が集まっています。
ファンからは、「おめでとーー」「すごいしかないし。。尊敬です」「有言実行！かっこいい！！」「腕の太さ すごい」「素晴らしい！！」「えぐすぎさらにかっこいいパパになっちゃうね」「カッコよすぎるよ」「腕ふとっ！」と、絶賛の声が寄せられました。
「カッコよすぎるよ」三浦さんは「先日ですが、『年内までに100キロあげる』を、目標に掲げ、めでたく上がりました！！」とつづり、1本の動画を投稿。ベンチプレスで大台の100キロを達成したようです。ベンチプレスとは、ベンチにあお向けになり、バーベルを持ち上げるウエイトトレーニングのこと。
