好き＆行ってみたい「千葉県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「香取神宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
古くから人々の心を癒やし、祈りの場として親しまれてきた寺社仏閣。近年では、パワースポットや映える絶景スポットとしても注目を集めています。そんな中で、今多くの人が「行ってみたい」と感じているのはどこなのでしょうか。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：香取神宮／56票千葉県香取市にある香取神宮（かとりじんぐう）は、全国の香取神社の総本社であり、古くから関東地方で絶大な信仰を集める名社です。茨城県の鹿島神宮と並び東国三社の1つとされ、その歴史と格の高さが魅力。荘厳な雰囲気と、武神としての力強いイメージが、「行ってみたい」という動機に繋がったと考えられます。
回答者からは「勝利の神様が祀られていて、長い歴史もあり行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「神武天皇の時代からある歴史を感じながら参拝したい」（50代女性／北海道）、「朱塗りの美しい社殿をみたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：成田山新勝寺／105票千葉県成田市にある成田山新勝寺（なりたさんしんしょうじ）は、不動明王を本尊とする真言宗智山派の大本山です。初詣の参拝者数が全国有数であり、その知名度と厄除け開運のご利益に対する期待が圧倒的な支持を集めました。成田国際空港に近接していることもあり、国内外からのアクセスがよい点も人気の要因です。
回答者からは「初詣などで有名でTVでもよく見るが実際に行ったことはないので一度は行ってみたい」（60代男性／宮城県）、「広大な境内には、本堂や三重塔、平和の大塔など見どころが多く、成田山公園の散策も楽しめる」（40代女性／愛知県）、「関東屈指の初詣スポットとして知られ、古くから多くの人々に信仰されているところに惹かれるから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
