柔道の東京五輪金メダリストで、プロレスラーに転向したウルフ・アロン（29）が、が、18日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、MC明石家さんまへの感謝を明かした。

今年4月に引退し、6月には新日本プロレス入団を発表。来年1月4日の東京ドーム興行でプロレスデビューすることが発表された。

ひな壇にウルフを見つけたさんまは、「プロレスラー、頑張ってるな。夢かなったんやな。柔道家の時にプロレスラーになりたいって、あのころ言ってたもんな」と、夢を実現させようとうしているウルフを称賛した。

するとウルフは、「さんまさんに聞いていただいて、プロレスラーの永田（裕志）さんがそれをテレビで見まして、僕の方とやりとりが始まった」と告白。番組でのさんまとのやりとりが、プロレス界と自分をつなぐきっかけになったという。

そのいきさつを聞いた「KEY TO LIT（キテレツ）」猪狩蒼弥は「さんまさんきっかけなんですか？すげえ〜！」と拍手。ウルフはさんまに深々と頭を下げ、感謝していた。

さんまは「何か言えば、テレビってそうやねん。“この食べ物好きです”って言ったりすれば、CM入ったりするぞ」と、あらためてテレビの持つ力を熱弁していた。