¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Ï18Æü¡¢²Æµ¨¶¥ÇÏ¤Î½ëÇ®ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯7·î25Æü¤«¤é8·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¿·³ã¡¢Ãæµþ³«ºÅ¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î¶¥ÇÏ¤òµÙ»ß¤·¡¢µ¤²¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï4½µ´Ö¤Î´ü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï6½µ´Ö¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¸òÎ®¶¥Áö¤ÎË«¾Þ¶â¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ¡£Ë«¾Þ¶â¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÄºÅÀ¤È¤·¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×G1¶¥Áö¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ë¡£ÆÃÊÌ»ØÄê³°¹ñ¶¥Áö¤Î±Ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ä³®ÀûÌç¾Þ¤Ê¤É7¶¥Áö¤Î2Ç¯°ÊÆâ¤Î1ÃåÇÏ¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¡¢500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯7500Ëü±ß¡Ë¤ÎË«¾Þ¶â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Î5²¯±ß¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÌó12²¯7500Ëü±ß¤Î¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£