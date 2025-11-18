ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第４４回「空飛ぶ源内」が１６日に放送された。

平賀源内（安田顕）の生存説を追っていた蔦屋重三郎（横浜流星）が何者かに安徳寺に来るように招かれ…ラスト、蔦重を待っていたのは、元老中松平定信（井上祐貴）、元大奥総取締高岳（冨永愛）、田沼家重臣三浦庄司（原田泰造）らの面々。源内が密かに気付いて戯作にしようとしていた、一橋治済（生田斗真）の暗躍による「被害者の会」だった。

蔦重も仇討ちに加わるよう持ちかけられ、最終盤にまさか展開となった。

ネットも「胸熱の極み」「アベンジャーズ」「被害者の会は笑ったｗ」と大盛り上がり。

一方で、１１代将軍家斉（城桧吏）の実父として権力を握っている治済を倒せるのか「不安」「返り討ちに遭うのでは」と心配する声も。

定説では、絶大権力を誇った治済は、晩年まで優雅に暮らしたと伝わり、仇討ちに該当するような大きな事件は見当たらず。同じ森下佳子氏が脚本を手がけた２０２３年のＮＨＫ男女逆転「大奥」でも、仲間由紀恵が演じた治済は毒を盛られたが、一命を取りとめていた。

仇討ちを決行する定信、高岳、三浦は、調子に乗せられやすく、どこか抜けている所があるのも不安材料。最終回（第４８回）が「討ち入り」の１２月１４日であることも話題となっている。