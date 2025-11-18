「残業」の嘘と石けんの匂い。疑惑の夫に詰め寄った妻への衝撃の返答【ママリ】

怪しい残業と帰宅時の「石けん臭」。怪しい夫に詰め寄った妻

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。パートナーの行動が浮気を匂わせているように感じ、どう考えても「怪しい」場合、どのタイミングで詰め寄るかというのは悩ましいものです。証拠を全てそろえてから突きつけるのが良いのは分かりますが、不貞を見つけたショックで衝動的に相手を責めてしまう場合もありますよね。衝撃的なことがあった時、人間は「考える通り」には動きづらいものなのかもしれません。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場には、のちに佳奈の夫となった男性上司がいました。仕事ではさりげないフォローが頼もしかった彼ですが、結婚してしばらくすると「怪しい」行動が増えていきます。





佳奈は現在、専業主婦として家庭を支えていますが、夫の浮気疑惑を払拭することができず、元の職場の先輩に夫のことを相談しました。その相談に対し、先輩の女性は力になってくれいろいろなアドバイスをくれました。そして佳奈は浮気疑惑をいだく発端となった「帰宅が遅くなること」「石けんの匂いをつけて帰って来たこと」について夫を追及することにします。

佳奈さんの追及に対し「知らない」と言い切った夫。佳奈さんが夫の浮気を疑うようになった「帰宅の遅さ」も「石けんの香り」についてもしらばっくれた態度を貫き通しました。佳奈さんは専業主婦という立場のため、夫から「仕事が大変なんだ」と強く言われると言い返しにくいようにも思えますし、つらいところですね。



ここでは証拠などを突きつけることなく、口頭での話し合いを進めた佳奈さんでしたが、こうした態度を取る夫には「何らかの証拠」を見せて迫らないとなかなか埒が明かないかもしれませんね。とはいえ、「李下に冠を正さず」という言葉もあるように、もし夫が白であるならば、家族に疑われるような行動は厳に慎んでほしいものです。

