Snow Man目黒蓮「SHOGUN 将軍」撮影期間中はドラマに専念 グループは一時8人体制で稼働
【モデルプレス＝2025/11/18】Snow Manの目黒蓮が、Disney+ （ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2の撮影期間中はドラマ撮影に専念することがわかった。18日、グループのファンクラブサイトの動画にて発表された。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
同日「SHOGUN 将軍」シーズン2に「和忠（かずただ）」役として出演することを発表していた目黒。Snow Manは9人揃って動画を公開し、目黒の同作出演を祝福した。祝福を受けた目黒は「僕の気持ちは変わらない」と言いつつ、「自分にできる限りのことはしていきたいと思っているので、変わらず皆さんに応援していただけたら嬉しい」とファンに呼びかけ。「世界でSnow Manの名前が少しでも広まるように頑張ってきたい」と意気込んだ。
Snow Manは、5大ドームツアー終了後、目黒の撮影が終わるまで一時的に8人体制で活動していく。
戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説“SHOGUN”が、「トップガン マーヴェリック」の原案を手掛けたジャスティン・マークスや、真田らハリウッドの製作陣により、ディズニー傘下のFXが手掛けるドラマシリーズとして誕生した「SHOGUN 将軍」。配信開始されるや否や、その重厚で圧倒的な世界観が社会現象を巻き起こした本作は、米国テレビ界の“アカデミー賞”ともいわれる最高峰の賞第76回エミー賞（R）にて、エミー賞史上最多18部門を制覇。さらに第82回ゴールデングローブ賞では4部門を受賞し、全米各賞を総なめするなど、大きな話題を集めた。
目黒が演じるのは、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」役。見事オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」と語り、「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と強い意気込みを覗かせる。詳しい役どころや設定などはまだ非公表となっている。（modelpress編集部）
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」撮影期間中はドラマに専念
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演決定
