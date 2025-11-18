４人組ロックバンド「ＴＨＥ ＹＥＬＬＯＷ ＭＯＮＫＥＹ」のボーカル・吉井和哉が１８日、都内で行われた映画「みらいのうた」（エリザベス宮地監督、１２月５日公開）の完成披露舞台あいさつに登場した。

恩人であるＵＲＧＨ ＰＯＬＩＣＥ（アーグポリス）のボーカル・ＥＲＯとの４０年ぶりセッションを目指す中で、吉井の病の発覚から２０２４年の東京ドームでの復活公演までを描いたドキュメンタリー映画となっている。

３年以上にわたる密着取材が行われた今作だが、「いずれ『アルバム（に収録する特典映像）になったらいいな』くらいだった」と撮影開始当初は映画にする予定ではなかったという。しかし、２３年１０月に喉頭がんを発症。「監督に『ガンになっちゃいました（笑）』って（メッセージを）送って、『死ぬわけじゃないらしいので、そのまま撮影続けてください』と伝えた」と闘病中も撮影の継続をお願いしたという。

どんな時でもカメラを止めなかったからこそ、自信があり「自分を追っかけてもらったんですけど、初めて（完成したものを）見た時はワクワクしたんです。全部脚本が決まっていたかのように展開していく。僕はミュージシャンが人生のキャリアのほとんどですけど、この映画のためにミュージシャンになったんじゃないかくらい」と笑顔。「僕とかＥＲＯさんを抜きにして、皆さんそれぞれの『みらいのうた』があるはずなんです。これから鳴らすメロディーはどういうものなんだろうって考えるきっかけになると思うので、そこを心に置いて見てほしい」とアピールした。