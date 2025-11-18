

米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」 ×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMVサムネイル（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルミュージックビデオが公開された。

【動画】米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」 ×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMV

本映像は、このMVのために再編集された特別カットを含むスペシャル映像。土砂降りの雨の中、偶然立ち寄った電話ボックスでの運命的な出会いを序章に、カフェ・二道での他愛ない、しかしかけがえのないやり取りを温かく映し出す。夜の学校に忍び込み、誰もいない校舎で手を繋ぎ、月明かりの下のプールで無邪気に笑い合う姿。賑やかな夏祭りでのデートなど、青春のひと時を味わう二人の姿が美しく描かれる一方で、抗うことのできない運命が顔を覗かせ、観る者の感情を大きく揺さぶる作品となっている。

エンディング・テーマ、 米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」の歌詞と深くリンクした繊細で美しい情景描写が、二人の運命を一層鮮やかに彩っていく。

米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」は、米津玄師が作詞・作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱での参加した楽曲。主題歌「IRIS OUT」と共に、Billboard JAPAN、オリコンのストリーミングランキング７週連続1位・２位を独占し大ヒット中。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、公開から59日間（9/19〜11/16）で観客動員572万人、興行収入87.6億円を突破。100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中。