中国で野生のイノシシが暴走 2023年まで保護対象で増加…市街地に出没し警察出動、農作物に被害も
中国国内では今、ある野生動物による被害が広がっています。
思わず目を疑い、一点を見つめる男性。
そこに現れたのは、巨大なイノシシです。
自転車をなぎ倒し、大暴れ。
中国メディアによると、イノシシは体重200kg以上で、建物に居座ったため警察が出動し、駆除されたということです。
イノシシは他にも。
道路を集団で渡る様子も目撃されていました。
中国で今問題になっているのは、増えすぎた野生のイノシシです。
イノシシは2023年まで保護の対象となっていたため、今では200万頭を超えているとみられています。
巨大なイノシシが現れた遼寧省では11月、10頭以上の野生イノシシが市街地を走り回り、警察が出動する騒ぎに。
大通りに面した歩道にもイノシシが現れ、歩行者の男性は信じられないのか、思わず凝視。
後ろの男性は猛進するイノシシとぶつかる寸前で間一髪、回避しました。
さらに住宅街でも、猛スピードで角を曲がってきたイノシシが自転車に衝突。
よく見ると、大きな白い牙のようなものが確認できます。
こうした市街地への侵入や農作物を荒らすなどの被害が各地で相次いでいて、警察は対応に当たっています。