サッカー・アルビレックス新潟のチームの柱として活躍してきたキャプテンの堀米悠斗選手。クラブは11月18日、今シーズンをもって契約満了とすると発表しました。



献身的なプレーで新潟を支えてきた堀米悠斗選手。2017年に、札幌から新潟に移籍すると2020年にはキャプテンに就任。6シーズン連続でキャプテンを務めチームの柱として活躍しました。





堀米選手を中心に一丸となったアルビレックス新潟。J1復帰を果たした際には…〈堀米悠斗選手〉「いつ見放してもおかしくない、そんな時代を乗り越えてずっとサポートしてくれたこと感謝しています」常にサポーターと共に戦ってきた堀米選手。今シーズン、チームが低迷するなかでも試合後にはサポーターのもとへ歩みを進め思いをぶつけ合いました。しかし、チームは低迷を抜け出せず、来シーズンのJ2降格が決まる中での契約満了となりました。。堀米選手は公式ホームページを通しこのようにコメントをしています。【堀米悠斗選手コメント】公式HPより「サポーターの皆さんと本気で向き合い続けたこの数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間でした。最後に、アイシテルニイガタ」