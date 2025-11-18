韓国の俳優ハン・ヒョジュのフォトブック『1、2、3ハナ！』（宝島社）が12月15日（月）に発売される。

【画像】俳優ハン・ヒョジュのフォトブック『匿名の恋人たち』のオフショットを収録

ハン・ヒョジュはドラマ『華麗なる遺産』や『トンイ』などで主演を務め、韓国のみならず日本でも人気を誇る韓国の国民的俳優だ。『1、2、3ハナ！』はNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影中のオフショットをまとめた一冊となっている。

フォトブックには、撮影の合間に見せた食事中の様子や休憩時間の姿など、作品本編とは異なる場面が収録される。また、写真に付随する短いエピソードを本人の直筆で紹介するページも設けられている。タイトルの「1、2、3ハナ！」は、劇中でハン・ヒョジュが演じたイ・ハナ役の名前に由来する。

ハン・ヒョジュは2006年『春のワルツ』でヒロインに起用され、その後『華麗なる遺産』で主演を務めた。同作は韓国国内で高い視聴率を記録し、以降、映画やドラマなど幅広いジャンルで活動している。近年ではドラマ『ムービング』（2023年）やNetflix作品『パイレーツ：失われた王家の秘宝』（2022年）などに出演し、最新作となる『匿名の恋人たち』では視線恐怖症を抱えるショコラティエ役を担当している。

■ハン・ヒョジュ プロフィール1987年2月22日、韓国忠清北道清州市生まれ。2006年にユン・ソクホプロデューサーの季節シリーズ完結編『春のワルツ』のヒロインに抜擢され、2009年には主演を務めたドラマ『華麗なる遺産』で視聴率47.1％という驚異的な記録を打ち立てるなどし、注目される。2014年11月公開『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本映画初出演を果たす。その後も、『ビューティー・インサイド』（2015年）、『太陽は動かない』（2021年）、『パイレーツ：失われた王家の秘宝』（2022年／Netflix）などに出演。近作ではドラマ『ムービング』（2023年／Disney+）が大きな話題を集め、最新作Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』ではヒロインのイ・ハナを好演している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）