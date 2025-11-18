【義母のスパイ、正体は！？】謝る？ランチ誘う？正しい対応がわからない…＜第28話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第28話 私ができること
【編集部コメント】
最近はツカサさんが他のママ友たちと一緒にいる姿をよく見かけるそうです。そのまま見守ることが今の私にできる精一杯なのかもしれない、とチヒロさんは考えています。謝罪をしたところでツカサさんは「気にしてないよ」と言うでしょう。ツカサさんはそういう人だということに、ようやく気が付いたチヒロさん。だからこそ、ツカサさんから「もういいよ」を引き出してしまうことに、申し訳なさを感じているのですね。少し遅いですが、チヒロさんなりに成長が見られました！ かといって、何も言わないまま時が過ぎるのを待つのが正解なのか、チヒロさんにはわかりませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
