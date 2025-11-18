¡Ö±üÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÈàÅÅ·âº§¡õ½Ð»ºáÊó¹ð¤«¤é10Ç¯¡Ä47ºÐ¥â¥Ç¥ëàÃÆ´Ý´Ú¹ñÎ¹á»Ñ¤Ë¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈåºÎï¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÎÀ¼
´é¥¢¥Ã¥×¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡2015Ç¯¤Ë·ëº§¤È½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ä¡£47ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà´Ú¹ñÎ¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃÆ´Ý¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡Ö#busan¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢É¡¤«¤é¾å¤Î´é¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÁêÂô¼ÓÀ¤¡£
¡¡Í¼Æü¤¬åºÎï¤Ê³¤¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤Ê¤É¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤òËþµÊ¤¹¤ëÁêÂô¤ÎÅê¹Æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÑÛ¤È¤·¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤º¡¼¤Ã¤ÈÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ê¥«¥¸¤Î±üÍÍ¤Ã¤ÆÁêÂô¼ÓÀ¤¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤Ç°ìÀ¸Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÁêÂô¤Ï15Ç¯¤Ë¡¢¥Ö¥í¥°¤ÇÅö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÅç¹¨Ç·(µìÅÐÏ¿Ì¾¤ÏÃæÅçÍµÇ·)¤È·ëº§¤·½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÃæÅç¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅì¤ÈÆî¥¢¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ø¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò9·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£