À¾Éð¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î´ä¾ëñ¥¶õ¤¬²¾·ÀÌó¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ãæ±ûÂç¤Î´ä¾ëñ¥¶õ¡Ê¤Ï¤¯¤¢¡ËÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â7000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð1250Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙ»³¸©½Ð¿È¤Î´ä¾ë¤Ï¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å95¥¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤ÇºÇÂ®152¥¥í¤ò¸Ø¤ë¡£½½µµÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Öµå¤Î¶¯¤µ¡×¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¹ëÏÓ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤¬ÍÆÇ§¤µ¤ì¤¿º£°æ¡¢¹â¶¶¤ÎÈ´¤±¤ëÀèÈ¯¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡»ØÌ¾¸å¤ÏµåÃÄ¸ø¼°¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ä¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤«¤È¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤òÁÛÁü¤·¡¢Áá¤¯¤â¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë