¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê19¡Ë¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¤ËàÄï»ÒÆþ¤êá¤¹¤ë¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ø¤Î»²²Ã¤ò»Ö´ê¤·Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨12¾¡¤òµó¤²¤¿ÀèÈ¯¤ÎÃì¤È¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î°éÀ®±¦ÏÓ¡£±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢ÀÜÅÀ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ»²²Ã¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1·³¤ÎÅê¼ê¤À¤±¤Ë¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¬¤ì¤º¡£½©µ¨Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢µåÃÄ»Ùµë¤Î·ÈÂÓ¤«¤é¾åÂô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸¡º÷¤·¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ1ÄÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ÊÖ»ö¤ÏOK¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ¹â¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ£¸¶¡£Éð´ï¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å2Ç¯¤ÇµåÂ®¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿Ä¾µå¤À¡£º£µ¨¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ®¤Ï155¥¥í¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Î¹ÈÇòÀï¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÂç´ï¤Î°ì¿Í¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÊÑ²½µå¤À¡£¡ÖÊÑ²½µå¤¬Æþ¤é¤º¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÁÀ¤ï¤ì¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¤È¤³¤Î2Ç¯¡¢Æ±¤¸¶ì¤·¤ß¤ò²¿ÅÙ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â®µåÇÉ±¦ÏÓ¤¬¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ë¤ÏÊÑ²½µå¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¡£Íê¤Ã¤¿¤Î¤¬Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¾åÂô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ç¯ÌÜ¤«¤éÊÑ²½µå¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½µå¤¬¤¤¤¤Êý¤Î¤È¤³¤í¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡18Æü¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢µ¢ÅÓ¤Ë½¢¤¯¾åÂô¤Î¤â¤È¤Ø¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿°ì¿Í¤Î¼ã¥¿¥«¤¬¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÂçÀèÇÚ¤ÎÌç¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë