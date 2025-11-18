「カプセルトイ」は、もともとはアメリカが発祥で、日本で販売されてちょうど60年。今、カプセルトイが再び脚光を浴び、鹿児島のご当地カプセルも登場しています。

人気のキャラクターのキーホルダーに。アジフライのおもちゃ。

（20代）「何が出てくるか分からない、運命」

（40代）「新しいのが入っていないかな？と見に来る。コンプリートするまで回すこともある」

（50代）「童心に返る。小さな遊園地みたい」

（記者）「大人も楽しいカプセルトイ。両サイド、奥まで台が並んでいます」

月700から800もの新作が登場するカプセルトイ。

鹿児島市のイオンモール鹿児島におととしオープンしたカプセルトイの専門店。1200台を超え、西日本最大級です。1つ400円のものを中心にほぼ毎日、新商品を入荷しています。

（ガチャガチャの森イオンモール鹿児島店・本田桜佳さん）「特に女性が多い。人気のものは早くて1日で売り切れることが多い」

日本では1965年に販売が開始され、今年で60年を迎えたカプセルトイ。QRコードなどで支払えるタイプも登場しています。

近年、市場は急拡大し、昨年度は1200億円を突破。5年で3倍以上増加し、過去最高となりました。

なぜ再び、カプセルトイの人気に火がついたのか？背景にあるとみられるのが、「新型コロナ」です。

（日本カプセルトイ協会・都築祐介 代表理事）「（商業施設から）テナントが撤退して、空き区画が増えた。他業種が試行錯誤をしている時に、昔から無人販売だったので、対コロナという中で販売できたところが大きい」

県内の主な大型商業施設にも、コロナ禍以降、専門店がオープンしています。

カプセルトイは、プロスポーツのファン獲得にもつながっています。

バスケットボールBリーグ・鹿児島レブナイズのグッズ売り場です。ここにも昨シーズンからカプセルトイが登場。選手の顔や背番号入りのキーホルダーなど、年間およそ80種類の限定グッズを取り揃えています。

会場には、何度も回す人の姿が。この日、薩摩川内市で開かれたホーム戦の会場では…

（30代女性）「推しは出ていないが、全部うれしい」

こちらの女性は…

（30代女性）「3回。でも出なかった。悲しい、ショック」

「運」次第、というのもカプセルトイならではです。

カプセルトイは人件費が抑えられる上、小さなスペースに設置できるのもメリットで、今やグッズの売上げ全体の10%を占めているといいます。

さらに、思わぬ効果も…

（鹿児島レブナイズマーケティング事業部・岩元陽亮サブマネージャー）「他の客と交換したりというところで、新たな交友関係もできる。ブースター同士が仲良くなって良かった」

カプセルトイで地域の魅力を発信する人もいます。

Q.桜島の調子はどうですか？

「いいビジュです」

桜島に住む吉田茉莉子さん、43歳。火山が「推し」というほど、火山が好きだといいます。東京出身で中学校の理科の教員をしていましたが、火山の勉強のために訪れた桜島の雄大さに惚れ、6年半前に移住しました。

火山が好きな人たちで交流する「日本火山好き協会」を立ち上げ、火山めぐりのイベントやグッズの制作などに取り組んでいます。

吉田さんは今年8月、桜島とイルカなどをデザインしたキーホルダーのカプセルトイを作りました。明るい色合いで「かわいい」にこだわったといいます。

（吉田さん）「めっちゃテンション上がった。出てきたものに愛着が出るかなと思ってガチャガチャにした」

桜島ビジターセンターやレインボー桜島などで販売を初めて3か月余り。予想を上回る、月およそ150個のペースで売れています。

（吉田さん）「桜島にイノシシがいることを知らない人も多いと思うので。桜島はこんなに豊かな場所だと知ってもらうきっかけにもなればいい」

人と人をつなぎ、地域の魅力発信にも。小さなカプセルに大きな可能性が詰まっています。

