村重杏奈、老舗高級ブランドの時計を購入「イメトレしてた金額の倍くらい」 ファン「かっこいい!!」「むっちゃお高そう」
タレントの村重杏奈（27）が18日、自身のインスタグラムを更新。「買っちゃった！」と書き出し、気合入れ＆目標達成のご褒美に購入した高級時計を公開した。
【写真】「むっちゃお高そう」村重杏奈が一目惚れして購入したカルティエの時計
村重は「2025年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、バラエティだけではなくいろんな所で村重という名前を知ってもらえた気がします!!珍しく不安や緊張もありましたが 凄く強くなれた気がする!!!たくましくなれた気がする！自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」と今年を振り返った。
続けて「そんな2025年この先絶対忘れるな！という事で これだ!!と思ったものを買ってやる！と意気込んで！@cartierに入店！心臓の音が聞こえるくらいドキドキしましたが一目惚れしたタンクをゲットしました!!」と報告し、ゴールドに艶めく高級時計を披露している。
購入時のことについては「イメトレしてた金額の倍くらいあったので ひっくり返りそうになりましたが 頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK さ!!今年も残り1ヶ月とちょっと！ラストスパート！気合い入れていきましょー!!」と今年の締めくくりに向けて、決意を語っていた。
村重の“気合を入れた購入品”に、ファンからは「かっこいい!!」「やるな、カルティエ」「460万！エグい！」「村重頑張ってるからオッケー」「キンキンキラキラむっちゃお高そうやなぁ」などの反響が集まっている。
【写真】「むっちゃお高そう」村重杏奈が一目惚れして購入したカルティエの時計
村重は「2025年は目標にしてた事が達成できたり、新しいジャンルのお仕事に挑戦させてもらえたり、、、バラエティだけではなくいろんな所で村重という名前を知ってもらえた気がします!!珍しく不安や緊張もありましたが 凄く強くなれた気がする!!!たくましくなれた気がする！自分の人生の中でかなり記憶に残りそうな一年となりました！」と今年を振り返った。
購入時のことについては「イメトレしてた金額の倍くらいあったので ひっくり返りそうになりましたが 頭の中でいろんな言い訳をして解決したのでもうOK さ!!今年も残り1ヶ月とちょっと！ラストスパート！気合い入れていきましょー!!」と今年の締めくくりに向けて、決意を語っていた。
村重の“気合を入れた購入品”に、ファンからは「かっこいい!!」「やるな、カルティエ」「460万！エグい！」「村重頑張ってるからオッケー」「キンキンキラキラむっちゃお高そうやなぁ」などの反響が集まっている。