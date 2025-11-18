ロックバンド「THE YELLOW MONKEY」の吉井和哉（59）が18日、東京・新宿バルト9で行われた映画「みらいのうた」（12月5日全国公開、監督エリザベス宮地）完成披露舞台あいさつに出席した。

同作は3年以上にわたってミュージシャン・吉井和哉に密着したドキュメンタリー。吉井のミュージシャン人生の始まりは、「URGH POLICE」（アーグ・ポリス）のボーカル・ERO。EROが脳梗塞で倒れたことをきっかけに、40年ぶりのセッションを取り付けた吉井だったが、その後、早期の喉頭がんを患っていることが発覚。恩人とのセッションを目指す中で、病の発覚から、24年に行われた東京ドームでの復活公演まで、3年間の軌跡を描く。

完成した本編を見終えた吉井は「凄くワクワクした」と感慨。「全部脚本が決まってたかのようにお話が展開する」と振り返り、「この映画のためにミュージシャンになったんじゃないかってぐらい」と自信のほどをアピールした。

本作を撮影するにあたり、宮地監督とはマネジメントを介さずに直接やりとりをしたという。劇中には吉井が自ら車を運転するシーンがあるが、駅まで監督を迎え行き、助手席に乗せたことも。吉井は「自分の車もありますけど、最後のほうは、レンタカー。自分で手配して借りてますからね」と打ち明けた。

続けて「そうだよね、自分で借りませんよね、普通。今、腹立ってきた！急に…」とぶっちゃけ。「僕が車の周りの傷チェックしてるんです、ちゃんと。動画で、借りる時にね、自分がつけたんじゃない傷とか（撮影した）」と語り、会場の笑いを誘っていた。