「ボンボンドロップシール」を知っていますか？今、小中学生の間で大ブームとなっているシールですが、大人にとっても“意外な場面”で活躍しています。

【写真を見る】売り切れ続出『ボンボンドロップシール』って何！？小中学生に大ブーム「家族で楽しめるツール」お父さんもハマる！

今、小中学生を中心に大人気となっているのが…

小学3年生

「ぷっくりしたシール」

「（Q.特に人気なのは何のシール？）ボンボンドロップシール」

ぷっくり、つやっつやの「ボンボンドロップシール」です！

オリジナルのシール帳を作ったり、友達と交換したり、楽しみ方は様々です。ただ、人気がありすぎて…

小学3年生の母親

「全然手に入らないです。売り切れな感じです」

どこで手に入るのか、Nスタが調べることおよそ2時間。東京・渋谷のお店で買えるとの情報が！早速入ってみると、たくさんのボンボンドロップシールが！

ようやく手に入れた人は…

「娘の喜ぶ顔をみたいなと思って。仕事中なんですけど、お昼休みに急いで買いに来た」

親をも巻き込む「ボンボンドロップシール」ブーム。そのおかげでハッピーになった家族も。

小学3年生の娘を持つ夫婦

「（食事後に）シールを家族が持ち出して、わいわい交換しあったりとか」

小学3年生の娘を持つこちらの夫婦。シールには全く興味がなかったというお父さんですが、娘との会話のきっかけになればとシール帳を作り始めたんだそう。

小学3年生の娘を持つ夫婦

「やってみたら娘から『交換しよう』とかいう話になったので、いいコミュニケーションができるようになったかなと」

「（小学4年生の）息子も『シール帳作りたい』といって、娘の見て真似して作っていたりするので、家族で楽しめるツールではあると思う」