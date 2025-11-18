俳優の北村匠海が１８日、大阪市のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）で、１９日から開幕する「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」セレモニーに登場した。

事務所の後輩であるＩＣＥｘ・阿久根温世、竹野世梛とともに笑顔で登場した北村。同パークのブランドアンバサダーとして初訪問が叶い、「やっと来られました」と、安どの表情を浮かべた。

今年のテーマである「今日は自分で飾るんだ」について問われると、「今年は特に、自分自身にギフトを贈ってあげてもいい１年だったんじゃないか」と、ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で大役を務めるなど、活躍の目立った１年を振り返った。

一緒に開幕を祝うショーを観覧した阿久根から「横顔が美しすぎて、さらに大好きになりました」と、突然の“告白”を受け、「やめてください、そういう先輩ではないので」と、苦笑いする場面も。最後はキャストやキャラクターと共に「最“幸”のクリスマスを！」と声を合わせて開幕宣言。「自分で幸せを見つけるものだ、と気づける瞬間が今年は特にたくさんありました。自分だけの幸せを見つけに来てくれたら」と、来場を呼びかけた。