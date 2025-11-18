◇国際親善試合 日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。

同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦だった。日本代表は前からプレスをかけ、相手ボールとなっても即時奪回のスタイルで試合のペースを握った。前半４分、中盤でボールを奪うと、ＭＦ遠藤航から右サイドのＭＦ久保建英へパス。久保が持ち上がってクロスを上げると、ペナルティーエリア手前にいたＭＦ鎌田大地に渡った。うまく胸トラップでボールをコントロールし、左足でシュート。ゴール右隅に吸い込まれ、幸先良く先制に成功した。

ウィングバックの裏を狙ったロングボールには、中央の谷口彰悟、右の板倉滉、左の瀬古歩夢が安定した連係を見せて対応。決定機はつくらせなかった。攻撃ではサイドを起点にチャンスを探った。同２３分にはＭＦ菅原由勢、ＭＦ久保建英のパス交換から右サイドを打開。相手を引きつけて出す、の連続で最深部まで切り込み、菅原がクロスを上げた。ＦＷ小川航基が頭で合わせたが惜しくも得点にはつながらず。ゴールまであと一歩のところまで迫る。

同３０分、鎌田から板倉を狙ったパスをカットされた。そのままシュートを放たれたが枠外。唯一、ゴールを脅かされたシーンだったが、その後も主導権は握り続けた。スコアは動かないまま、前半が終了。年内最終戦で３連勝を飾るべく、１点リードで後半を迎える。